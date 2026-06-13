В США началась церемония открытия чемпионата мира по футболу

В США на стадионе «Соу-Фай» началась церемония открытия чемпионата мира по футболу.

До этого церемонии открытия прошли в Канаде и Мексике. Сборная США в своем первом матче сыграет против Парагвая. Встреча начнется в 4:00 по московскому времени. Также в одной группе с США и Парагваем играют Турция и Автралия.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию мероприятия.

Чемпионат мира стартовал 11 июня. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее сообщалось, что Неймар не сыграет в стартовом матче сборной Бразилии на чемпионате мира.