Трамп позвонил сборной США перед стартом на ЧМ-2026

Трамп заявил, что сборная США может дойти до финала ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп созвонился с игроками и тренеским штабом сборной перед стартом на чемпионате мира — 2026, сообщает NY Post.

По словам главы государства, у игроков есть все, чтобы дойти на этом турнире до финала.

«Думаю, у вас есть действительно хорошие шансы пройти весь путь до конца, поэтому хочу пожелать вам большой удачи», — заявил Трамп.

Американцы проведут игру первого тура ЧМ-2026 13 июня против сборной Парагвая, начало игры запланировано на 04:00 мск.

Cтартовая встреча ЧМ-2026 между Мексикой и ЮАР, которая состоялась на стадионе «Ацтека» в Мехико, завершилась с результатом 2:0 в пользу мексиканцев. Счет в матче открыл Хулиан Киньонес на 9-й минуте, второй гол мексиканцев на свой счет записал Рауль Хименес, который отличился на 67-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что ФИФА может расширить до 64 сборных число участников ЧМ.