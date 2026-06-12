ФИФА может расширить до 64 сборных число участников ЧМ

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что в перспективе число участников финального турнира чемпионата мира может расшириться до 64. Его слова приводит Eurosport.

«Мы уже обсуждали возможность проведения чемпионата мира с участием 64 команд, чтобы еще больше вовлечь весь мир. Этот вопрос поднимался в Совете ФИФА, но пока давайте насладимся этим первым турниром с 48 сборными», — заявил Инфантино.

Cтартовая встреча ЧМ-2026 между Мексикой и ЮАР, которая состоялась на стадионе «Ацтека» в Мехико, завершилась с результатом 2:0 в пользу мексиканцев. Счет в матче открыл Хулиан Киньонес на 9-й минуте, второй гол мексиканцев на свой счет записал Рауль Хименес, который отличился на 67-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее звезде сборной Ганы закрыли въезд на ЧМ-2026.