Роналду довел до слез бельгийскую суперзвезду

Полузащитник саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду встретился с популярной бельгийской блогершей Селиной Депт.

После того, как 41-летний Роналду направился к девушке, та бросилась в объятия к спортсмену и расплакалась.

«Не могу поверить, что это происходит на самом деле. Этот день я не забуду никогда. Спасибо, Роналду, за твою доброту, спасибо Португалии за теплый прием», — написала Депт в соцсетях.

Депт имеет 6,4 млн фолловеров в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), 59,7 млн в YouTube и 20 млн в TikTok.

Первую для себя игру на ЧМ-2026 португальцы проведут против ДР Конго 17 июня, стартовый свистоу прозвучит в 20:00 мск.

Cтартовая встреча ЧМ-2026 между Мексикой и ЮАР, которая состоялась на стадионе «Ацтека» в Мехико, завершилась с результатом 2:0 в пользу мексиканцев. Счет в матче открыл Хулиан Киньонес на 9-й минуте, второй гол мексиканцев на свой счет записал Рауль Хименес, который отличился на 67-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

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