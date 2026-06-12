Звезде сборной Ганы закрыли въезд на ЧМ-2026

Полузащитник «Вильярреала» и сборной Ганы Томас Парти пропустит матч первого тура чемпионата мира 2026 года против Панамы из-за запрета со стороны Канады на въезд на территорию страны, сообщает The Athletic.

По информации источника, данное решение связано с открытым против игрока деле о пяти эпизодах изнасилования. Сам игрок, которого задержали в декабре 2025 года, не признал свою вину по предъявленным обвинениям.

Cтартовая встреча ЧМ-2026 между Мексикой и ЮАР, которая состоялась на стадионе «Ацтека» в Мехико, завершилась с результатом 2:0 в пользу мексиканцев. Счет в матче открыл Хулиан Киньонес на 9-й минуте, второй гол мексиканцев на свой счет записал Рауль Хименес, который отличился на 67-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее США запретили главе палестинского футбола приехать на ЧМ-2026.