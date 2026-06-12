Клопп раскритиковал матч открытия чемпионата мира — 2026

Немецкий тренер Юрген Клопп раскритиковал матч открытия чемпионата мира по футболу между Мексикой и ЮАР. Его слова передает Actu Foot.

«Плохая тактика. Ни одна из команд не играла хорошо. Когда Мексика оказалась в большинстве, игра перешла в контратаки. Почему? Потому что защитники ЮАР опустились слишком глубоко. И так было почти постоянно. Не могу назвать эту игру матчем высокого уровня», — заявил Клопп.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ацтека» в Мехико, завершилась с результатом 2:0 в пользу мексиканцев. Счет в матче открыл Хулиан Киньонес на 9-й минуте, второй гол мексиканцев на свой счет записал Рауль Хименес, который отличился на 67-й минуте.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команды выступают в группе А с Южной Кореей и Чехией, которые проведут свой матч в ночь на 12 июня, стартовый свисток прозвучит в 5:00 по московскому времени. Во втором туре группового этапа чемпионата мира Мексика сыграет с Южной Кореей 19 июня, а футболисты ЮАР сразятся с Чехией на день раньше.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

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