Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин в выпуске шоу FONTOUR назвал форварда сборной Португалии Криштиану Роналду главным разочарованием чемпионата мира по футболу.

«Кто станет главным разочарованием чемпионата мира? Криштиану Роналду», — сказал Аршавин.

Для 41-летнего Роналду этот чемпионат мира станет шестым в карьере. На групповом этапе Португалия сыграет с ДР Конго, Узбекистаном и Колумбией.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Это первый в истории мундиаль с участием 48 сборных. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

В феврале Роналду бойкотировал матчи «Аль-Насра» из-за недовольства руководством клуба. Футболист был недоволен управлением клубом со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). По информации СМИ, Роналду считает, что фонд уделяет его команде меньше внимания и ресурсов по сравнению с другими подконтрольными клубами, в частности с «Аль-Хилялем». Позднее он вернулся в состав команды.

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