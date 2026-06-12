«Урал» объявил о назначении Юрана на пост главного тренера

Екатеринбургский «Урал» объявил о назначении Сергея Юрана на пост главного тренера. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Теперь Сергей Николаевич Юран будет работать в Екатеринбурге. Сегодня он приступил к своим обязанностям на базе «Бажовия». Подготовка к сезону-2026/27 началась именно здесь. Добро пожаловать на Урал, Сергей Николаевич!» — написано в сообщении.

8 июня Юран покинул «СКА-Хабаровск», который возглавлял всего две недели. В «Урале» тренер сменил Василия Березуцкого, с которым клуб не стал продлевать контракт после вылета из РПЛ.

Юран дважды тренировал «Химки»: в 2008 году сохранил клуб в Премьер-лиге, а в 2020-м завоевал путевку в высший дивизион и серебро Кубка России. Также Юран выводил в Премьер-лигу ярославский «Шинник» — в 2007 году.

По итогам прошедшего сезона «Урал» занял третье место в Первой лиге, набрав 61 очко в 34 турах. Однако в переходных матчах за выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ) дважды уступил махачкалинскому «Динамо».

Ранее у тренера сборной России оказалось три жены одновременно.