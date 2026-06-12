«Абсолютно заслуженно»: Журова об избрании Кибалко вице-президентом ISU

Депутат Госдумы Светлана Журова выразила надежду, что избрание россиянина Александра Кибалко вице-президентом Международного союза конькобежцев (ISU) изменит отношение к российским спортсменам, передает «Матч ТВ».

«Нужно отдать ему должное, все эти годы отстранения он продолжал работать с ISU, он участвовал во всех мероприятиях и даже церемонии награждения на чемпионате мира. Он глубоко погружен в организационную работу для популяризации конькобежного спорта во всем мире и России. Его избрание абсолютно заслуженно. Хотелось бы, чтобы с ним пришло и потепление», — сказала Журова.

На конгрессе ISU на Тенерифе Кибалко набрал 85 голосов, а его конкурент из Болгарии Стойчо Стойчев — 35. Таким образом, перевес россиянина составил более чем в два раза.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов.

19 сентября 2025 года глава МОК Кирсти Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде — 2026. В итоге в Милан отправились 13 атлетов в нейтральном статусе, медаль сумел завоевать только ски-альпинист Никита Филиппов, который выиграл серебро.

Ранее Татьяна Тарасова усомнилась, что избрание Кибалко на политику ISU.