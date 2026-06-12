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Дорофеев вышел на второе место в гонке снайперов Кубка Стэнли

Дорофеев поднялся на второе место в гонке снайперов Кубка Стэнли
Lindsey Wasson/AP

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев вышел на чистое второе место в гонке снайперов Кубка Стэнли после пятого матча финальной серии плей-офф НХЛ.

Встреча, которая прошла в Роли, завершилась со счетом 4:2.

Дорофеев забил дважды. Первый его гол пришелся на 7-ю минуту, второй — на 54-ю. Этот дубль прервал шестиматчевую серию Дорофеева без набранных очков и стал его первыми голами в финалах Кубка Стэнли в карьере.

В активе Дорофеева теперь 12 заброшенных шайб в нынешнем розыгрыше плей-офф. Он обошел форварда «Каролины» Логана Стэнковена, у которого 11 голов. Лидирует в снайперской гонке одноклубник Дорофеева Бретт Хауден — на его счету 14 шайб.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

Ранее два гола Свечникова помогли «Каролине» повести в серии финала Кубка Стэнли.

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