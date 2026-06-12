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Бразильские игроки ЦСКА включены в базу «Миротворца»

Бразильские игроки ЦСКА Рейс и Виктор попали в базу «Миротворца»
ПФК ЦСКА

Бразильские футболисты ЦСКА Матеус Рейс и Жоао Виктор внесены в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Бразильцам вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержка в проведении специальной военной операции в рамках акции перед матчем в кубке страны.

Также в базу попал футболист армейского клуба Данила Козлов. 11 июня стало известно, что также в «Миротворец» включен вратарь ЦСКА Владислав Тороп. Причиной также названа его поддержка специальной военной операции во время акции перед одним из матчей Кубка России.

Созданный в 2014 году сайт ставит своей целью установление личностей и публикацию персональных данных всех лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины. Ресурс был создан по инициативе внештатного советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. До 2016 года партнерами «Миротворца» официально считались МВД, главное управление разведки и другие силовые структуры Украины.

В России доступ к порталу «Миротворец» заблокирован по решению суда с 2016 года.

Ранее четырех игроков «Краснодара» внесли в базу «Миротворца».

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