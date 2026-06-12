«Мы все лицемеры»: в сборной Норвегии высказались о скандалах ЧМ-2026 в США

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен заявил о лицемерии, говоря о скандалах вокруг чемпионата мира — 2026 по футболу. Его слова приводит Nettavisen.

«Мы все можем согласиться, что многое могло бы быть иначе, но мы все лицемеры. Вы лицемеры, мы лицемеры. Можно было бы сделать по-другому. Сейчас здесь проходит чемпионат мира, и мы здесь, чтобы играть в футбол», — указал он.

До этого сомалийскому арбитру Омару Артану отказали во въезде в США, а футболиста сборной Ирака Аймена Хуссейна продержали семь часов в аэропорту Чикаго перед тем, как разрешить въезд в страну.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции. Уже состоялся матч-открытие турнира — в нем сборная Мексики оказалась сильнее команды ЮАР со счетом 2:0, а по ходу игры было удалено три футболиста.

Этот чемпионат мира стал первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. Договориться об этом не удалось, однако базироваться иранская команда будет именно в Мексике.

Ранее самый молодой футболист ЧМ-2026 дебютировал в матче-открытии.