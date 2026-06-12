Самый молодой футболист ЧМ-2026 дебютировал в матче-открытии

Полузащитник сборной Мексики Хильберто Мора дебютировал в матче открытия чемпионата мира — 2026 с командой ЮАР и стал самым молодым игроком турнира.

Мора появился на поле в возрасте 17 лет 240 дней, выйдя на замену на 66-й минуте игры. Он вошел в топ-6 самых молодых дебютантов мировых футбольных первенств. В более раннем возрасте на матчи ЧМ выходили только Пеле (Бразилия), Саломон Олембе (Камерун), Феми Опабунми (Нигерия), Самуэль Это'О (Камерун) и Норман Уайтсайд (Северная Ирландия).

17-летний футболист выступает в составе мексиканской «Тихуаны». Моложе его на этом чемпионате мира игроков нет.

Встреча между Мексикой и ЮАР, которая состоялась на стадионе «Ацтека» в Мехико, завершилась с результатом 2:0 в пользу мексиканцев. Счет в матче открыл Хулиан Киньонес на 9-й минуте, второй гол мексиканцев на свой счет записал Рауль Хименес, который отличился на 67-й минуте.

В матче были показаны три прямые красные карточки: были удалены два игрока ЮАР — Яя Ситхоле (49-я минута) и Тхемба Зване (84-я минута), а также мексиканский игрок московского «Локомотива» Сесар Монтес (90+2-я минута).

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее на матче чемпионата мира появились российские флаги.