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Скончался фанат, которому стало плохо на открытии чемпионата мира

Умер болельщик, которому стало плохо на открытии чемпионата мира по футболу
Sport Baza

Болельщик, потерявший сознание у стадиона «Ацтека» за несколько минут до начала матча открытия между сборными Мексики и ЮАР, скончался. Информацию об этом опубликовала журналистка Патрисия Эстрада на своей странице в социальной сети X.

Изначально сообщалось, что болельщику стало плохо из-за жары у стадиона «Ацтека». Врачам пришлось провести мужчине сердечно-легочную реанимацию. Футбольного фаната отвезли в больницу. 40-летний мужчина перенес сердечный приступ и позднее скончался.

В матче-открытии чемпионата мира сборная Мексики — одна из стран-хозяек — обыграла национальную команду ЮАР. Встреча завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Хулиан Киньонес на 9-й минуте, второй гол мексиканцев на свой счет записал Рауль Хименес, который отличился на 67-й минуте. В матче были показаны три прямые красные карточки: были удалены два игрока ЮАР — Яя Ситхоле (49-я минута) и Тхемба Зване (84-я минута), а также мексиканский игрок московского «Локомотива» Сесар Монтес (90+2-я минута).

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее на матче чемпионата мира появились российские флаги.

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