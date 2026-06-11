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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Болельщику стало плохо на открытии чемпионата мира по футболу

Болельщику стало плохо во время церемонии открытия чемпионата мира по футболу
Sport Baza

Болельщику стало плохо во время церемонии открытия чемпионата мира по футболу, сообщает Sport Baza.

Болельщику стало плохо из-за жары у стадиона «Ацтека». Врачам пришлось провести мужчине сердечно-легочную реанимацию. Футбольного фаната отвезли в больницу. Состояние его здоровья не уточняется.

В 22.00 начнется первый матч чемпионата мира, в котором Мексика сыграет с ЮАР.

Чемпионат мира‑2026 стартует 11 июня и завершится 19 июля. Игры пройдут в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Предстоящий чемпионат мира станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. После того как Иран объявил о возможном отказе от участия в турнире из-за конфликта с США и Израилем, в СМИ появились предположения, что освободившуюся путевку может получить сборная России в качестве уайлд-кард.

Ранее США назвали не лучшей страной для чемпионата мира.

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