Конор Макгрегор выступил против мигрантов

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор в своих соцсетях выступил против мигрантов.

«Немедленно запретите иммиграцию из стран третьего мира. Их больше нельзя сюда пускать. Молитесь за наш остров», — написал Макгрегор.

37-летний Макгрегор проходил лечение ибогаином — веществом, получаемым из африканского растения, которым лечат наркозависимости. Макгрегор провел 36 часов под воздействием препарата. В настоящее время спортсмен находится в 18-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, которая истекает в марте 2026 года.

Последним боем 37-летнего бойца стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

в 2026 году Макгрегора 12 раз проверили на допинг. Следующий бой Макгрегор проведет 11 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе с Максом Холлоуэем.

Ранее Макгрегор отказался подписывать новый контракт с UFC.