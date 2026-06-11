Джокович считает, что в финале чемпионата мира сыграет хозяйка турнира

Джокович: в финале чемпионата мира сыграют Португалия и Мексика

Сербский теннисист, 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович заявил, что в финале чемпионата мира по футболу сыграют Португалия и Мексика. Его слова передает Tennis24 в соцсетях.

«Финал Португалия — Мексика. Португалия победит со счетом 2:0 или 2:1», — сказал Джокович.

Сборные Португалии и Мексики еще не играли в финалах чемпионатов мира.

Чемпионат мира‑2026 стартует 11 июня и завершится 19 июля. Игры пройдут в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Предстоящий чемпионат мира станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. После того как Иран объявил о возможном отказе от участия в турнире из-за конфликта с США и Израилем, в СМИ появились предположения, что освободившуюся путевку может получить сборная России в качестве уайлд-кард. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с ФИФА по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику.

Ранее сборная Бразилии подверглась строгому досмотру при въезде в США.