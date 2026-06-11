Легенда ЦСКА заявил, что сборная России вышла бы из группы на ЧМ-2026

Бывший защитник сборной СССР и московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что сборная России смогла бы отобраться в плей-офф на чемпионате мира 2026 года, если бы принимала участие в квалификационном турнире.

«Россия, если бы квалифицировалась, должна была хотя бы из группы выходить. У нас есть опытные футболисты, закалка еще в крови у ребят есть. Посмотрите, кто туда отобрался вообще, разве мы не сильнее половины? С азиатами справились бы, с африканцами навязали бы борьбу. А если теперь и по три команды из группы выходят, так вообще бы на 100% вышли бы в плей-офф», — заявил Пономарев.

Чемпионат мира‑2026 стартует 11 июня и завершится 19 июля. Игры пройдут в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Предстоящий чемпионат мира станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. После того как Иран объявил о возможном отказе от участия в турнире из-за конфликта с США и Израилем, в СМИ появились предположения, что освободившуюся путевку может получить сборная России в качестве уайлд-кард. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с ФИФА по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику.

Ранее экс-игрок «Ливерпуля» рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2026.