FIDE приостановила членство Федерации шахмат России

Международная шахматная федерация (FIDE) временно приостановила членство Федерации шахмат России (ФШР), сообщается на сайте FIDE.

«Рассмотрев представленную информацию, совет отмечает, что требования, изложенные в решении CAS, не были выполнены в установленные сроки», — говорится в заявлении.

Согласно решению CAS, ФШР в течение 90 дней должна была прекратить любую деятельность на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также в Крыму. В случае дальнейшего невыполнения ФШР грозит трехлетняя дисквалификация. 8 июня FIDE запросила у российской стороны доказательства исполнения условий.

14 декабря 2025 года Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации проголосовала за полное и частичное снятие ограничений с российских спортсменов. За возвращение россияне проголосовали 61 делегат, против — 51 голос. 9 января 2026 года появилась информация, что шахматные федерации Великобритании, ФРГ, Норвегии, Эстонии и Украины намерены оспорить решение FIDE полностью снять санкции с российских шахматистов.

Федерации пяти стран не согласны с решением генеральной ассамблеи FIDE от 14 декабря, разрешившим допуск российских шахматистов до всех соревнований под нейтральным флагом.

Ранее ФШР потребовала наказать главу Украинской шахматной федерации.