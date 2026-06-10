«Мы плевать хотели»: чемпион ОИ о позиции Чехии, Финляндии и Швеции против сборной России

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников жестко раскритиковал выступление хоккейных федераций Чехии, Финляндии и Швеции против допуска россиян на международные соревнования, передает «Матч ТВ».

«На эти федерации плевать хотели. Канадцы могут нам разрешить играть на Кубке Мира. А это все остальное попахивает дерьмом, вот эти все федерации так попахивают. Зачем гадать? Не нужна эта болтовня. Маловероятно, что мы в ближайшее время куда‑то попадем. В любом случае начнут с детей и юношей. Там одна клоака в Международной федерации хоккея», — заявил Кожевников.

ИИХФ весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приняли участия в мировом первенстве 2026 года.

Ранее в ФХР заявили, что организация подает в суд из-за недопуска российских хоккеистов.