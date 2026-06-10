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Европейские клубы заинтересованы в футболисте ЦСКА

Клубы из Франции и Италии интересуются защитником ЦСКА Даниловым
Кирилл Брага/РИА Новости

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо в своих соцсетях сообщил, что защитником Кириллом Даниловым интересуются клубы из ведущих европейских лиг — Франции и Италии.

«Игорь Семшов считает, что Кирилл Данилов сыроват для большого футбола и должен вначале закрепиться в ЦСКА. В ЦСКА считают иначе: Кирилл провел блестящую весну и уже закрепился в команде. В Европе тоже считают иначе — уже пришли два предложения от европейских клубов из топ-5 лиг и зоны еврокубков. Но в чём-то с Игорем Петровичем и согласны — всему свое время», — написал Брейдо.

Данилов является воспитанником ЦСКА. Его действующее соглашение с армейцами истекает летом 2029 года.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее экс-игрок «Манчестер Юнайтед» посоветовал Алексею Батракову уезжать в Европу.

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