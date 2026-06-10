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Боец UFC пообещал кинуть ракушку в Трампа в Белом доме

Боец UFC Хокит пообещал кинуть ракушку в Трампа в случае победы в Белом доме
Evan Vucci/Reuters

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джош Хокит заявил, что в случае победы над Дереком Льюисом на турнире в Белом доме бросит ракушку для паха в президента США Дональда Трампа. Его слова приводит MMAFighting.

«Кину ракушку для паха в Дональда Трампа. Хотя, наверное, не буду это делать... Вырежьте это, ребята. Извините. Кину в хорошем смысле — может, они поставят ее в Овальном кабинете», — сказал Хокит.

Турнир состоится на газоне у Белого дома в честь 250-летия независимости США. Хокит и Льюис подерутся в тяжелом весе. Главный бой вечера — Илия Топурия против Джастина Гейджи.

Хокит имеет непобежденный профессиональный рекорд в смешанных единоборствах — 9 побед без поражений, выступает в UFC, где одержал 3 победы.

Топурия стал первым чемпионом UFC в Грузии, завоевав пояс в феврале 2024 года. На счету Топурии семь боев в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), где в каждом одержал победу.

Ранее активисты направили судебный иск об отмене турнира UFC в Белом доме.

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