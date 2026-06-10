Моуринью объявил об уходе из «Бенфики»

Моуринью попрощался с «Бенфикой» перед назначением в «Реал»

Португальский тренер Жозе Моуринью в своем аккаунте соцсетей объявил о расставании с лиссабонской «Бенфикой» накануне официального назначения в мадридский «Реал».

«Хочу поблагодарить президента Руя Кошту за шанс возглавить «Бенфику». Для меня было большой честью представлять этот клуб. Отдельная признательность всем сотрудникам — за высокий профессионализм, самоотдачу и мастерство. Искренне благодарен футболистам, с которыми довелось работать», — написал Моуринью.

Контракт специалиста был рассчитан до июня 2027 года, но «Реал» выплатил 15 миллионов евро за его досрочное расторжение.

Моуринью уже работал с «Реалом» с 2010 по 2013 год. За этот период он привел команду к победе в чемпионате Испании, Кубке и Суперкубке страны. В настоящий момент «Реал» тренирует Альваро Арбелоа, который возглавил команду после отставки Хаби Алонсо.

В текущем сезоне чемпионом Испании досрочно стала «Барселона», «Реал» обеспечил себе второе место.

Ранее Моуринью сообщил «Бенфике», что «Реал» создал ролик с ним с помощью ИИ.