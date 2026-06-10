Пловец Корнев с рекордом страны вышел в финал чемпионата России

Чемпион мира по плаванию Егор Корнев установил новый национальный рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем в полуфинале чемпионата России в Казани.

Спортсмен преодолел дистанцию за 46,99 секунды. Предыдущее достижение принадлежало Клименту Колесникову (47,11), которое было показано в Токио в 2021 году. Корнев улучшил его на 0,12 секунды и стал седьмым пловцом в истории, который сумел выйти из 47 секунд на этой дистанции.

13 апреля Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила россиян до международных соревнований с флагом и гимном.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Такая же позиция была применена и для Олимпиады в 2026 году, несколько спортсменов были допущены на Игры в нейтральном статусе.

Ранее стало известно о завершении карьеры российского двукратного олимпийского чемпиона.