В Чехии высказались о допуске российских хоккеистов на международную арену

Генеральный секретарь Чешской федерации хоккея Ян Черни заявил, что его страна не видит возможности проводить матчи против сборной России. Его слова передает SVT.
«Мнение Чешской федерации хоккея — в сложившихся обстоятельствах мы не видим возможности сыграть против российской национальной команды», — сказал Черни.
При этом чешская сторона отказалась комментировать свои дальнейшие действия в случае, если сборная России вернется на международную арену.
ИИХФ весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приняли участия в мировом первенстве 2026 года.
Ранее в ФХР заявили, что организация подает в суд из-за недопуска российских хоккеистов.