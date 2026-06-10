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В Италии одним словом ответили на вопрос об интересе к российскому футболисту

«Наполи» не интересуется игроком ЦСКА Кисляком
ПФК ЦСКА

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манн заявил, что клуб не интересуется игроком московского ЦСКА Матвеем Кисляком, передает Sport24.

«Нет», — сказал Манн.

Кисляк дебютировал за основную команду ЦСКА в 2024 году. В текущем сезоне футболист сыграл в 41 матче за армейцев во всех турнирах, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и такое же количество результативных передач.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее Кисляк отреагировал на слухи об интересе к нему из французского «ПСЖ».

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