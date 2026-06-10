На видео попало, как подвесная камера рухнула в метре от оператора во время матча

Подвесная камера рухнула рядом с оператором во время матча Венгрии с Казахстаном

Подвесная камера рухнула в метре от оператора во время товарищеского футбольного матча матча между Венгрией с Казахстаном, сообщает Telegram-канал «Звезда».

Камера пролетела около 20 метров. Оператор отодвинулся в сторону и продолжил снимать. Игра возобновилась через несколько минут. Венгрия обыграла Казахстан со счетом 3:1. Обе сборные не сыграют на чемпионате мира.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее в сборной Узбекистана отреагировали на обыск по прибытии команды в Нью-Йорк.