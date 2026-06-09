В «Спартаке назвали своего футболиста лучшим игроком сезона в России

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов назвал аргентинского полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко лучшим футболистом сезона-2025/26. Его слова приводит РИА Новости.

«Лучший игрок этого сезона — Барко. Вы видели, как он играл в финале. Сейчас атмосфера в команде, что каждый отдает абсолютно все», — указал он.

«Спартак» в сезоне-2025/26 выиграл Кубок России и стал четвертым в Российской премьер-лиге.

2 июня в СМИ появилась информация, что аргентинский клуб «Индепендьенте» пытался оформить переход Барко в формате аренды, однако условия сделки не устроили руководство красно-белых, поэтому предложение было отвергнуто, а переговоры приостановлены. Теперь «Спартак» намерен провести переговоры с аргентинцем, который сам заинтересован в том, чтобы уйти в «Индепендьенте».

Футболист перешел в «Спартак» из клуба «Ривер Плейт» летом 2024 года за €14 млн, заключив рабочее соглашение на три года. Всего Барко сыграл за красно-белых 73 матча во всех турнирах, в которых записал на свой счет 22 гола.

Ранее заявил о желании играть за другой клуб.