Тарасова назвала причину перехода мужа Трусовой Игнатова к Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова связала с человеческими причинами переход фигуриста Макара Игнатова из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в штаб Этери Тутберидзе. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я думаю, что переход Макара Игнатова вызван спортивными и человеческими причинами. На мой взгляд, в прошлом году, тренируясь у Евгения Плющенко, он очень прибавил. Но о мотивах лучше спросить у него», — указала она.

Игнатов женат на фигуристке Александре Трусовой, которая зимой 2026 года возобновила карьеру и вернулась в группу Тутберидзе. Игнатов воспитывают сына Михаила, который родился в начале августа 2025 года.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель Финала Кубка России (2020, 2022) и этапа международной серии челленджер Nebelhorn Trophy (2019). Он — первый российский фигурист, исполнивший четыре четверных прыжка в одной программе. Фигурист не сумел войти в состав сборной России на сезон-2026/27.

Ранее появилась информация, что ведущая ученица Тутберидзе рискует пропустить часть сезона из-за травмы.