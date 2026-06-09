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США отменили квоты для иранских болельщиков на ЧМ-2026

Организаторы ЧМ-2026 отменили квоты для иранских болельщиков
Stephanie Scarbrough/Reuters

Организаторы чемпионата мира по футболу — 2026 за два дня до старта турнира отозвали квоту Ирана на билеты для болельщиков. Об этом сообщила Федерации футбола Ирана, чье заявление было опубликовано на портале Reuters.

«Это несмотря на то, что многие иранские футбольные болельщики, полагаясь на официально объявленную процедуру, уже составили необходимые планы для посещения матчей», — указано в сообщении.

На групповом этапе Иран сыграет в калифорнийском Инглвуде с Новой Зеландией и Бельгией, а затем в Сиэтле — с Египтом.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. Договориться об этом не удалось, однако базироваться иранская команда будет именно в Мексике.

Ранее появилась информация, что часть делегации Ирана не получила визы США для ЧМ-2026.

 
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