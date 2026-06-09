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Трампа освистали во время финала НБА

Президента США Трампа освистали во время матча финальной серии НБА
Nathan Howard/Reuters

Президента США Дональда Трампа освистали болельщики в «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке на матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Сперс». Об этом сообщает NBC News.

Инцидент произошел во время исполнения национального американского гимна. Трампа, отдающего воинское приветствие показали на большом экране арены, после чего зрители начали свистеть. При этом все недовольные звуки прекратились, когда был показан американский флаг.

Трамп смотрел матч из ложи владельца «Никс» Джеймса Долана вместе со своей внучкой Кай, личным советником Борисом Эпштейном и министрами Ли Зелдином, Шоном Даффи и Дугом Бёргамом. Трамп стал первым президентом США, кто посетил матч финальной серии НБА.

Эта игра между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Сперс» стала третьей в финальной серии и завершилась победой «Сперс» со счетом 115:111 (33:22, 24:42, 35:27, 23:20). Эта победа позволила баскетболистам «Сан-Антонио» сократить отставание в серии, где «Никс» ведут — 2-1.

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