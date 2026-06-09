«Мне кажется, там людям вообще...» Российский хоккеист не ощутил, что в США готовятся к ЧМ-2026

Хоккеист НХЛ Сергачев рассказал о подготовке США к чемпионату мира по футболу

Русский хоккеист Михаил Сергачев, который является игроком команды Национальной хоккейной лиги «Юта Маммот», признался, что не ощущает подготовки людей в США к предстоящему чемпионату мира — 2026 по футболу. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Нет, вот вообще. Мы улетели оттуда три недели назад. Были в Нью-Йорке. Мне кажется, там людям вообще…» — поделился он.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. Договориться об этом не удалось, однако базироваться иранская команда будет именно в Мексике.

Ранее в сборной России назвали неожиданного фаворита ЧМ-2026.