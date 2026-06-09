«Он уже не подросток»: Непомнящий объяснил, почему не пожал руку американскому шахматисту

Непомнящий заявил, что не пожал руку Ниманну из-за его поведения в соцсетях

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий заявил, что не хочет тратить время на обсуждение свое отказа от рукопожатия с американским шахматистом Хансом Ниманном перед началом международного шахматного турнира UzChess Cup Masters. Его слова приводит ChessBase India в социальной сети X.

«Я был очень недоволен его поведением в последнем матче, даже просто за доской, мне не кажется, что там было хоть какое-то уважение. Он провел очень хорошую игру против меня, но его поведение оставляло желать лучшего. Он же уже не подросток, правильно?» — заявил он.

Непомнящий демонстративно отказался пожать руку американскому шахматисту Хансу Ниманну перед стартом международного турнира UzChess Masters в Ташкенте. Непомнящий приветствует рукопожатием всех соперников, однако демонстративно игнорирует Ниманна.

Подобное поведение Непомнящего изначально связали с конфликтом, который возник в 2022 году. В сентябре того года после поражения от Ниманна с турнира Grand Chess Tour снялся действующий чемпион мира Магнус Карлсен, обвинивший соперника в жульничестве. Позднее Карлсена поддержал портал chess.com, уличивший Ниманна в использовании подсказок более чем в ста онлайн-партиях. После этого дело перешло в суд, который завершился мировым соглашением в августе 2023 года.

В этом конфликте Непомнящий оказался на стороне Карлсена.

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