Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Спорт

«Он уже не подросток»: Непомнящий объяснил, почему не пожал руку американскому шахматисту

Непомнящий заявил, что не пожал руку Ниманну из-за его поведения в соцсетях
IMAGO/Norbert Wienold/Global Look Press

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий заявил, что не хочет тратить время на обсуждение свое отказа от рукопожатия с американским шахматистом Хансом Ниманном перед началом международного шахматного турнира UzChess Cup Masters. Его слова приводит ChessBase India в социальной сети X.

«Я был очень недоволен его поведением в последнем матче, даже просто за доской, мне не кажется, что там было хоть какое-то уважение. Он провел очень хорошую игру против меня, но его поведение оставляло желать лучшего. Он же уже не подросток, правильно?» — заявил он.

Непомнящий демонстративно отказался пожать руку американскому шахматисту Хансу Ниманну перед стартом международного турнира UzChess Masters в Ташкенте. Непомнящий приветствует рукопожатием всех соперников, однако демонстративно игнорирует Ниманна.

Подобное поведение Непомнящего изначально связали с конфликтом, который возник в 2022 году. В сентябре того года после поражения от Ниманна с турнира Grand Chess Tour снялся действующий чемпион мира Магнус Карлсен, обвинивший соперника в жульничестве. Позднее Карлсена поддержал портал chess.com, уличивший Ниманна в использовании подсказок более чем в ста онлайн-партиях. После этого дело перешло в суд, который завершился мировым соглашением в августе 2023 года.

В этом конфликте Непомнящий оказался на стороне Карлсена.

Ранее в России потребовали наказать главу украинской Федерации шахмат за призывы бить по городам РФ.

 
Теперь вы знаете
Удары России по военным заводам в Киеве, новый экзамен для автомобилистов и самая короткая ночь в году. Что нового к утру 9 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!