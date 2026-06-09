Франция одолела Северную Ирландию перед ЧМ-2026

Сборная Франции обыграла национальную команду Северной Ирландии в товарищеском матче.

Встреча завершилась со счетом 3:1. Хет-трик в составе французской команды оформил Майкл Олисе, который отличился на 43-й, 49-й и 75-й минутах. Единственный гол проигравшей команды оформил Патрик Келли.

Франция сыграет на чемпионате мира — 2026 в одной группе с командами Сенегала, Ирака и Норвегии. Северная Ирландия не смогла отобраться на мундиаль, проиграв в полуфинале европейской квалификации Италии.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. Договориться об этом не удалось, однако базироваться иранская команда будет именно в Мексике.

Ранее в сборной России назвали неожиданного фаворита ЧМ-2026.