Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников назвал главную задачу сборной России в товарищеском матче с национальной командой Тринидад и Тобаго. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Да, с Египтом, может, не так много было от нас опасных моментов, но с Буркино-Фасо исправились. Выиграли 3:0, показали хорошую игру. Сейчас будет соперник послабее. Думаю, с Тринидад и Тобаго нужно покуражиться, много забить, порадовать болельщиков и достойно завершить сезон», — заявил он.

Матч сборных России и Тринидада и Тобаго состоится 9 июня в Калининграде. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

28 мая сборная России под руководством Карпина проиграла матч национальной команде Египта. Встреча, которая состоялась в Каире, завершилась с результатом 0:1. 5 июня российские футболисты обыграли соперников из Буркина-Фасо со счетом 3:0.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее в Буркина-Фасо отреагировали на разгром от России.