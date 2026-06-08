В Бразилии сделали заявление о здоровье Неймара

Бразильская федерация футбола (CBF) сообщила о хорошем прогрессе в восстановлении нападающего Неймара. Заявление приводится в социальной сети X.

«Неймар прошел МРТ в понедельник, и тесты показали хороший прогресс в его восстановлении — в пределах ожидаемых параметров. Он будет следовать плану, установленному медицинской комиссией сборной Бразилии по футболу», — указано в публикации.

Неймар получил травму правой икроножной мышцы в матче «Сантоса» против «Куритибы» (0:3).

34-летний нападающий является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. На его счету 79 голов в 128 матчах. На мировом первенстве Бразилия сыграет в одной группе с Марокко, Гаити и Шотландией.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее в сборной России назвали неожиданного фаворита ЧМ-2026.