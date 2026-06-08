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Эриксен выступил с заявлением после потери сознания в матче

Датский игрок Эриксен заявил, что хорошо себя чувствует после потери сознания
Reuters

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, потерявший сознание во вчерашнем товарищеском матче со сборной Украины, на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал заявление о своем состоянии и сообщил, что полностью сосредоточен сейчас на своем восстановлении.

«Я хочу сообщить всем, что чувствую себя хорошо и уже нахожусь дома с семьей. Как вы можете себе представить, разряд ИКД (имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора) стал серьезным потрясением как для меня, так и для моих близких, но я хочу всех успокоить: эта ситуация отличалась от того, что произошло в 2021 году», — рассказал он.

Во время товарищеского матча с Украиной Эриксен схватился за сердце и без сознания упал на газон. Игра была остановлена на 65-й минуте при счете 2:1.

Игрок выступает с кардиостимулятором после того, как потерял сознание во время игры на чемпионате Европы — 2020 с Финляндией (лето 2021 года). Тогда футболист пережил остановку сердца. Ему запретили играть в итальянской Серии А, ему пришлось покинуть миланский «Интер». На тот момент являлся игроком миланского «Интера», но согласно правилам Италии он не может играть в футбол в профессиональной лиги из-за кардиостимулятора. В итоге, контракт был расторгнут.

Ранее врач сборной Дании рассказал, когда Эриксена выпишут из больницы.

 
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