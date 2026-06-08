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Спорт

Okko зафиксировал рекордное число зрителей во время финала Лиги чемпионов

Более 4,5 млн зрителей посмотрели финал Лиги чемпионов в Okko
Bernadett Szabo/Reuters

Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА между «Арсеналом» и «ПСЖ» стал самым популярным футбольным событием в истории онлайн-кинотеатра Okko. Прямую трансляцию встречи посмотрели более 4,5 млн зрителей, что на 65% превышает показатель прошлогоднего финала, сообщили в компании.

Отмечается, что также матч обеспечил сервису рекордный приток аудитории. В день проведения финала активная клиентская база Okko увеличилась более чем на 400 тыс. подписчиков.

Для показа встречи компания задействовала собственную инфраструктуру доставки контента. Пиковый объем передаваемого через нее трафика составил 7,8 Тбит/с. С учетом внешних CDN-провайдеров суммарная раздача превысила 10 Тбит/с.

В компании отметили, что финал Лиги чемпионов стал одним из крупнейших рекламных событий сезона. По итогам сезона 2025/26 число коммерческих партнеров спортивного направления Okko увеличилось в 2,5 раза по сравнению с предыдущим сезоном и превысило 15 брендов.

К финалу турнира Okko организовал двухдневный марафон эфиров из Будапешта и Москвы. В программу вошли специальные выпуски о городе проведения матча, участниках финала и самом турнире, прямые включения со стадиона, интервью и аналитические студии до и после игры. В проекте приняли участие Фабио Капелло, Йенс Леманн, Юрий Семин, Станислав Черчесов, Виктор Гончаренко, а также актеры Никита Ефремов и Александр Петров.

Параллельно в Москве прошло специальное мероприятие «Прайм Стадиван». На волейбольной арене «Динамо» финал на большом экране посмотрели тысячи болельщиков. Гостями вечера стали известные спортсмены, эксперты и представители шоу-бизнеса.

По словам руководителя спортивного направления Okko Олега Манжи, результаты трансляции подтверждают растущую популярность стриминговых сервисов как площадки для просмотра крупнейших спортивных событий. Он отметил, что аудитория ожидает не только эксклюзивные трансляции, но и высокое качество изображения, удобство сервиса, аналитические программы и дополнительный контент вокруг матчей.

В свою очередь технический директор Okko Иван Карев добавил, что к началу финала сервис обслуживал более 1 млн авторизаций пользователей и обеспечивал трансляцию на несколько миллионов устройств.

 
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