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Российский каскадер установил мировой рекорд и попал на видео

Российский каскадер Иванов установил мировой рекорд на шоу «Русский форсаж»

Российский каскадер Павел Иванов (признан в РФ иностранным агентом) установил мировой рекорд на шоу «Русский форсаж». Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

Иванов сделал четыре сальто назад над проезжающим под ним автомобилем.

Как указано в публикации, специалисты по экстремальным шоу подчеркивают, что исполнение таких сложных элементов требует от каскадера не только отличной физической подготовки, но и точных расчетов — в траектории, скорости и четкости времени, поскольку просчет даже на долю секунду может привести к серьезным последствиям. Подчеркнуто, что четыре сальто через движущийся автомобиль — уровень, доступный лишь немногим каскадерам. Выполняющие подобное атлеты отрабатывают трюк сотни раз, используя для этого страховку и манекены.

Иванов — финалист шоу «Суперниндзя», в котором атлеты со всей страны соревнуются в прохождении сложнейших многоуровневых полос препятствий, требующих невероятной силы, выносливости и ловкости. В 2025 году каскадеру покорился еще один мировой рекорд — он перепрыгнул через четыре автомобиля, отталкиваясь от поверхности, залитой маслом.

Ранее атлеты-богатыри установили два рекорда России.

 
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