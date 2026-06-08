19-летняя чемпионка России по гимнастике выходит замуж за 26-летнего хоккеиста

Чемпионка России по художественной гимнастике в многоборье Анна Попова объявила о помолвке с хоккеистом Павлом Гоголевым. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в социальных сетях.

«Я сказала ДА. 06.06.2026», — написала гимнастка, прикрепив ряд фотографий с помолвки.

Поповой 19 лет, ее избраннику — 26 лет. Об их отношениях стало известно в первой половине мая 2026 года, когда спортсменка впервые опубликовала совместные фотографии.

Попова — мастер спорта международного класса, двукратная чемпионка Игр стран БРИКС, победительница и медалистка чемпионатов России. В 2023–2024 годах прочно вошла в основной состав сборной России. Из-за проблем со спиной Попова была вынуждена перенести сложную операцию на позвоночнике. В 2025 году она проходила длительный курс восстановления, в ходе которого, несмотря на четыре установленных титановых позвонка, вернулась к выступлениям в шоу.

Гоголев играет на позиции нападающего. С 2023 по 2025 год он защищал цвета «Сибири». До этого он выступал в OHL за «Питерборо Питс» и «Гуэлф Сторм», в АХЛ — за «Торонто Марлис» и «Рокфорд Айсхогс» и в ECHL — за «Ньюфаундленд Гроулерс».

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