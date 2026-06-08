На Алтае футбольные ворота придавили подростка, он не выжил

Незакрепленные футбольные ворота упали на 17-летнего подростка в Алтайском крае, юноша получил травмы, несовместимые с жизнью. Информация об этом опубликована в Telegram-канале «Прокуратура Алтайского края».

Инцидент произошел вечером 7 июня.

«На спортивной площадке, расположенной на территории школы в селе Тальменка, 17-летний юноша получил несовместимые с жизнью травмы в результате падения на него не закрепленных футбольных ворот», — указано в публикации.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе расследования сотрудники правопорядка намерены установить все обстоятельства произошедшего, а также дать правовую оценку действиям должностных лиц, которые были обязаны обеспечить безопасность в функционировании спортивной площадки. Расследование уголовного дела стоит на контроле руководства следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю, а также контролируется прокуратурой региона.

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