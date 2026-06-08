Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Спорт

На Алтае футбольные ворота придавили подростка, он не выжил

Подросток получил несовместимые с жизнью травмы из-за падения футбольных ворот
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Незакрепленные футбольные ворота упали на 17-летнего подростка в Алтайском крае, юноша получил травмы, несовместимые с жизнью. Информация об этом опубликована в Telegram-канале «Прокуратура Алтайского края».

Инцидент произошел вечером 7 июня.

«На спортивной площадке, расположенной на территории школы в селе Тальменка, 17-летний юноша получил несовместимые с жизнью травмы в результате падения на него не закрепленных футбольных ворот», — указано в публикации.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе расследования сотрудники правопорядка намерены установить все обстоятельства произошедшего, а также дать правовую оценку действиям должностных лиц, которые были обязаны обеспечить безопасность в функционировании спортивной площадки. Расследование уголовного дела стоит на контроле руководства следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю, а также контролируется прокуратурой региона.

Ранее врач сборной Дании рассказал, когда Кристиана Эриксена выпишут из больницы.

 
Теперь вы знаете
Акции российских компаний падают без остановки. Стоит ли их покупать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!