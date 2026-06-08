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«Да всех можно представить»: Роднина о Валиевой в Госдуме

Депутат Роднина оценила шансы фигуристки Валиевой в политике
Илья Наймушин/РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что не знает, смогла ли бы российская фигуристка Камила Валиева проявить себя в политике. Ее слова приводит Sport24.

«Да всех можно представить [в Госдуме]. Но представлять надо не мне, а избирателям. Давайте дождемся, когда придет время, а не будем гадать на кофейной гуще», — отметила она.

Валиева является серебряной медалисткой чемпионата России (2021) и чемпионкой Европы (2022). В составе сборной России она взяла командное золото на Олимпиаде в Пекине. В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировав ее на четыре года и аннулировав все результаты за этот период, включая золото командного олимпийского турнира — команда в итоге получила бронзу. Срок отстранения фигуристки истек 25 декабря 2025 года.

21 марта 2026 года на Кубке Первого канала она впервые после дисквалификации вышла на лед с короткой программой, предприняв попытку четверного тулупа, но упала и получила 70,00 балла.

Ранее Татьяна Тарасова посоветовала депутатам заняться своей работой.

 
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