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Медведев сохранил восьмое место в рейтинге ATP

Медведев сохранил 8-е место в рейтинге ATP после поражения на старте «РГ»
Remo Casilli/Reuters

Первая ракетка России Даниил Медведев сохранил восьмую позицию в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Медведев проиграл в первом круге «Ролан Гаррос» австралийцу Адаму Уолтону и в седьмой раз в карьере покинул турнир на старте. Встреча, которая продолжалась более трех часов, завершилась поражением Медведева со счетом 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6.

Российский теннисист Андрей Рублев занимает 13-е место, Карен Хачанов — 15-е. Первую строчку рейтинга продолжает удерживать итальянец Янник Синнер, вторым идет испанец Карлос Алькарас, третьим — немец Александр Зверев, выигравший «Ролан Гаррос».

Медведев является победителем Открытого чемпионата США 2021 года и финалистом шести турниров Большого шлема. В активе теннисиста 23 титула ATP в одиночном разряде, включая Итоговый турнир ATP 2020 года, а также победы в Кубке Дэвиса и ATP Cup 2021 года в составе сборной России. С начала 2026 года тренируется под руководством шведа Томаса Юханссона.

Ранее Мирра Андреева поднялась на шестое место в рейтинге WTA.

 
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