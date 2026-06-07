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Тарпищев о невыходе Шнайдер в финал «Ролан Гаррос»: это ошибка импортных тренеров

Тарпищев обвинил иностранных тренеров в невыходе Шнайдер в финал «Ролан Гаррос»
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о поражении россиянки Дианы Шнайдер в полуфинале «Ролан Гаррос» от Майи Хвалиньской, заявив, что ошиблись иностранные тренеры, передает «КП Спорт».

«Я был уверен, что эта Диана Шнайдер обыграет эту девочку. Я считаю, что она проиграла — чисто ошибка тренеров, которые там сидели, не наших, а импортных», — сказал Тарпищев.

Встреча, которая продолжалась более двух часов, завершилась со счетом 6:7 (4:7), 4:6.

Шнайдер — полуфиналистка двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница семи турниров WTA (из них пять в одиночном разряде).

Победительницей «Ролан Гаррос» стала представительница России Мирра Андреева.

Ранее стало известно, сколько заработала Шнайдер по итогам «Ролан Гаррос».

 
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