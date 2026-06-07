Врач сборной Дании рассказал подробности состояния Эриксена

Врач сборной Дании Мортен Боэсен выступил с официальным заявлением по поводу полузащитника Кристиана Эриксена, который потерял сознание во время товарищеского матч с Украиной, передает Sport24.

«Кристиан чувствует себя хорошо и самостоятельно покинул поле. Кардиостимулятор сработал так, как и должен был. Он ненадолго потерял сознание, но очень быстро пришел в себя. Сейчас ему предстоит пройти дополнительное обследование в больнице», — сказал Боэсен.

Игрок выступает с кардиостимулятором после того, как потерял сознание во время игры на Евро-2020 с Финляндией. Тогда футболист пережил остановку сердца. Ему запретили играть в итальянской Серии А, ему пришлось покинуть миланский «Интер». На тот момент являлся игроком миланского «Интера», но согласно правилам Италии он не может играть в футбол в профессиональной лиги из-за кардиостимулятора. В итоге, контракт был расторгнут.

Ранее Эриксен забил в первом матче на Евро после пережитой остановки сердца.