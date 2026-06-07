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Спорт

Татьяна Тарасова посоветовала депутатам заняться своей работой

Татьяна Тарасова заявила, что Валиева заслуживает звания ЗМС
Григорий Сысоев/РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что фигуристка Камила Валиева заслуживает иметь звание заслуженного мастера спорта, передает Sport24.

«Депутаты, которые говорят, что тот или иной спортсмен не заслуживает звания ЗМС, пусть лучше займутся своей профильной работой. У Камилы Валиевой масса заслуг на благо нашего спорта. Главная — ее невероятный талант», — сказала Тарасова.

Валиева является серебряной медалисткой чемпионата России (2021) и чемпионкой Европы (2022). В составе сборной России она взяла командное золото на Олимпиаде в Пекине. В январе 2024 года CAS признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировав ее на четыре года и аннулировав все результаты за этот период, включая золото командного олимпийского турнира — команда в итоге получила бронзу. Срок отстранения фигуристки истек 25 декабря 2025 года.

Ранее Валиеву и Александру Трусову не включили в основной состав сборной России.

 
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