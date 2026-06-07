Познер назвал главное достижение российского спорта с момента отстранения

Журналист Владимир Познер высказался о победе Мирры Андреевой на турнире «Ролан Гаррос», назвав ее главным достижением российского спорта с момента отстранения, передает Sport24.

«Победа Мирры на Ролан Гаррос — главное достижение российского спорта за годы отстранения. Это действительно так, но есть важный нюанс: в теннисе у россиян есть возможность выступать, а во многих других видах ее нет», — сказал Познер.

В финальном матче «Ролан Гаррос» Андреева обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньску и впервые в карьере выиграла турнир серии «Большого шлема». Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

На счету Андреевой 25 выигранных мячей и один эйс, у ее соперницы — десять виннеров и ни одной подачи навылет. Обе теннисистки сделали по две двойных ошибки. Андреева реализовала семь брейк-пойнтов из 12, Хвалинска — три из восьми.

Ранее в США оценили победу Андреевой на «Ролан Гаррос».