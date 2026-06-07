Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Спорт

Познер назвал главное достижение российского спорта с момента отстранения

Познер назвал победу Андреевой на «РГ» главным достижением российского спорта
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Журналист Владимир Познер высказался о победе Мирры Андреевой на турнире «Ролан Гаррос», назвав ее главным достижением российского спорта с момента отстранения, передает Sport24.

«Победа Мирры на Ролан Гаррос — главное достижение российского спорта за годы отстранения. Это действительно так, но есть важный нюанс: в теннисе у россиян есть возможность выступать, а во многих других видах ее нет», — сказал Познер.

В финальном матче «Ролан Гаррос» Андреева обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньску и впервые в карьере выиграла турнир серии «Большого шлема». Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

На счету Андреевой 25 выигранных мячей и один эйс, у ее соперницы — десять виннеров и ни одной подачи навылет. Обе теннисистки сделали по две двойных ошибки. Андреева реализовала семь брейк-пойнтов из 12, Хвалинска — три из восьми.

Ранее в США оценили победу Андреевой на «Ролан Гаррос».

 
Теперь вы знаете
Принцип «Один Китай». Как КНР и Тайвань должен был навсегда помирить «Консенсус 1992 года»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!