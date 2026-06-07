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Гроссмейстер Непомнящий отказался жать руку американцу на глазах у всех

Гроссмейстер Непомнящий не пожал руку американцу Ниманну, проигнорировав его

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий демонстративно отказался пожать руку американскому шахматисту Хансу Ниманну перед стартом международного турнира UzChess Masters в Ташкенте. Видеозапись эпизода появилась в социальных сетях.

Непомнящий приветствует рукопожатием всех соперников, однако демонстративно игнорирует Ниманна.

Подобное поведение Непомнящего связано с конфликтом, который возник в 2022 году. В сентябре того года после поражения от Ниманна с турнира Grand Chess Tour снялся действующий чемпион мира Магнус Карлсен, обвинивший соперника в жульничестве. Позднее Карлсена поддержал портал chess.com, уличивший Ниманна в использовании подсказок более чем в ста онлайн-партиях. После этого дело перешло в суд, который завершился мировым соглашением в августе 2023 года.

В этом конфликте Непомнящий оказался на стороне Карлсена.

Непомнящий — двукратный чемпион России (2010, 2020), чемпион Европы (2010), двукратный победитель командного чемпионата мира (2013, 2019), а также участник двух матчей за звание чемпиона мира (2021, 2023).

В начале 2025 года впервые в истории титул чемпиона мира по блицу был разделен между Непомнящим и Карлсеном. В финальном поединке Карлсен одержал победу в первых двух партиях, однако Непомнящий ответил двумя выигрышами подряд. В трех последующих дополнительных партиях была зафиксирована ничья, после чего Карлсен предложил Непомнящему разделить титул чемпиона мира.

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