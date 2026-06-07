Фигурист Гуменник защитил диплом

Российский фигурист Петр Гуменник на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил об успешной защите диплома.

«Бакалавр», — написал на кадре фигурист.

Спортсмен обучается в ИТМО на факультете программной инженерии и компьютерной техники (в сфере биоинформатики и IT), тема его диплома — «Разработка метода распознавания древнеегипетских иероглифов методом глубокого обучения».

Гуменник проводит второе межсезонье на сборах у тренера Рафаэля Арутюняна. Среди учеников специалиста значатся такие фигуристы, как Нэйтан Чен, Эшли Вагнер, также он работает тренером-консультантом американского фигуриста Ильи Малинина.

Гуменник — чемпион России (2026), серебряный (2023) и бронзовый (2024) призер национального первенства, трехкратный победитель финала Гран-при России (2023, 2025, 2026), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2020).

Аделия Петросян и Гуменник стали единственными российскими фигуристами, допущенными на Игры. Для отбора на Олимпиаду спортсмены выступили на квалификационном турнире в Пекине где оба завоевали золотые медали. На Олимпиаде Петросян и Гуменник заняли шестые места в одиночном зачете. После Олимпиады российских фигуристов не допустили к участию на чемпионате мира.

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