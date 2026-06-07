ФФККР скрыла 16 страниц списков сборной России

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) скрыла 16 страниц с именами тренеров и специалистов в списках сборных. В документе, который был опубликован на официальном сайте организации, отсутствуют страницы с 2-й по 17-ю.

Остались лишь имена спортсменов, включенных в сборные, и главных тренеров. При этом подобное происходит не в первый раз, в 2025 году ФФККР поступила аналогичным образом.

Российские фигуристы не выступают на международных стартах с 2022 года. Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

В итоге Петросян и Гуменник выступили на зимних Олимпийских играх — 2026 в Милане, оба заняли шестые места.

Ранее был опубликован основной состав сборной России по фигурному катанию.